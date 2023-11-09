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Dünya
AA 09.11.2023 10:36

ABD'de Kongre çalışanları, Gazze'de "ateşkes" çağrısıyla protesto düzenledi

ABD'de Kongre çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması ve ateşkes yapılması için Kongre binası önünde protesto gerçekleştirdi.

ABD'de Kongre çalışanları, Gazze'de "ateşkes" çağrısıyla protesto düzenledi
[Fotograf: AA]

Kongre binası önünde toplanan ve kendilerini "Ateşkes Çağrısında Bulunan Kongre Çalışanları" olarak adlandıran kişiler, saldırılarda ölen İsrailli ve Filistinli sivilleri andı.

Kongre binasının önüne çiçek bırakılan protestoda, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Protestoya ilişkin yapılan açıklamada, "7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik gerçekleşen acımasız saldırılar karşısında dehşete düştük ve İsrail hükümetinin Gazze'de binlerce masum Filistinli sivilin ölmesine neden olan orantısız tepkisi karşısında da dehşete düşüyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Kongre'deki liderleri "temsil ettikleri insanları dinlememekle" suçlayan grup, "Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunmalarını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

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