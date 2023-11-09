ABD'de Kongre çalışanları, Gazze'de "ateşkes" çağrısıyla protesto düzenledi

Kongre binası önünde toplanan ve kendilerini "Ateşkes Çağrısında Bulunan Kongre Çalışanları" olarak adlandıran kişiler, saldırılarda ölen İsrailli ve Filistinli sivilleri andı.

Kongre binasının önüne çiçek bırakılan protestoda, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Protestoya ilişkin yapılan açıklamada, "7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik gerçekleşen acımasız saldırılar karşısında dehşete düştük ve İsrail hükümetinin Gazze'de binlerce masum Filistinli sivilin ölmesine neden olan orantısız tepkisi karşısında da dehşete düşüyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Kongre'deki liderleri "temsil ettikleri insanları dinlememekle" suçlayan grup, "Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunmalarını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.