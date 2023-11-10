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Dünya
AA 10.11.2023 04:41

ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına Filistin destekçilerinden "istifa" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler, Bakanlık çalışanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına Filistin destekçilerinden "istifa" çağrısı
[Fotograf: AA]

Başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasının girişinde bir araya gelen göstericiler, iş çıkışında yakaladıkları Bakanlık çalışanlarına karşı, "İstifa edin. İşi bırakın. İsrail'in katliamının ortağısınız." diye slogan attı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ve sivil halkı öldürmesini protesto eden eylemciler, "İsrail ırkçılığına giden tüm ABD fonlarını sonlandırın" yazan dövizler taşırken ABD Dışişleri Bakanlığının kapatılması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin Gazze konusundaki dış siyasetini eleştiren protestocular, Dışişleri Bakanlığı binasının tüm kapılarını tutarak, dışarı çıkan çalışanları yuhaladı.

Daha sonra başkentteki Filistin Halkı Müzesi önünde toplanan bir diğer gösterici grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

Filistinli mağdurlar için mum yakan eylemciler, ateşkes çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

New York Times'ın İsrail yanlısı haber politikası protesto edildi

New York Times'ın İsrail yanlısı haber politikasına tepki gösteren bir grup eylemci, akşam saatlerinde gazetenin New York'taki genel merkez binasının lobisini kısa süreliğine işgal etti.

Eylemcilerin, sosyal medya platformu X'te paylaştığı görüntülerde, ellerinde tuttukları "New York War Crimes" (New York Savaş Suçları) başlığı taşıyan gazete boyutundaki bültende, İsrail'in saldırılarında son bir ayda Gazze'de ölenlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.

Göstericiler hep birlikte, hayatını kaybeden binlerce Filistinlinin isimlerini tek tek okudu.

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