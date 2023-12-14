Gazze'de direniş grupları İsrail askerlerini hedef almaya devam ediyor

Filistinli grupların, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalara göre, savaşçılar, Gazze şehrinin doğusu ve güneyinde, İsrail askerlerini pusuya düşürerek, mevzilerine girmek suretiyle doğrudan hedef aldı.

AA'ya konuşan bir sağlık kaynağı ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ettiğini, bunun sonucunda ölüm ve yaralanmaların yaşandığını söyledi.

Gazze'nin doğusu

Görgü tanıklarına ve yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail ordu kuvvetlerinin, doğudaki Şucaiyye'de pusuya düşürülmesinin ardından çatışmalar, Şucaiyye Mahallesi ve Cibaliya Mülteci Kampı çevresinde yoğunlaştı.

Kurulan pusuda, İsrail güçlerine ait özel bir birime doğrudan ateş açılırken, askerlerin olduğu noktada patlayıcı infilak etti.

Kaynakların tahminlerine göre, bu saldırıda İsrail ordusundaki ölü sayısı 10'u bulabilir.

İsrail ordusu, yoğun silah seslerinin duyulduğu ve sis bombalarının atıldığı sırada sahadaki yaralıları tahliye etti ve ardından bölgeden çekildi.

İsrail savaş uçakları ve topçuları da pusu alanını yoğun şekilde bombaladı.

İsrail medyasında, Hamas savaşçılarının, Şucaiyye'de İsrail askerlerine yönelik pusu kurduğu, bunun çok sayıda subay ve askerin ölümü ile yaralanmasına yol açtığı haberlerine yer verildi.

Hamas, Telegram platformundan yaptığı açıklamada, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin, 15 askerden oluşan İsrail kuvvetini pusuya düşürmeyi ve yakın mesafeden onlara saldırmayı başardığını duyurdu.

İsrail gazetesi Maariv, yaşananları "Şucaiyye felaketi" olarak tanımladı.

Gazetenin haberinde, pusuya düşen İsrail askerlerini kurtarmak için bölgeye giden yeni birliklerin de uzun çatışmalar yaşadığı kaydedildi.

Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı açıklamada, "direnişçilerinin, Gazze'nin doğusundaki ez-Zeytun Mahallesi'nde, İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini ve Tandom mermileriyle iki aracı hedef aldığını" belirtti.

Kudüs Seriyyeleri direnişçileri, Şucaiyye'de de İsrail askerleriyle çatıştı. Çatışmalarda, İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.

Cibaliya Mülteci Kampı ve kuzey bölgesi

İsrail ordu güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nı birkaç gündür kuşatma altına almasına ve dış mahallelerinde operasyonlar yürütmesine rağmen, kampın derinliklerine nüfuz etmeyi başaramadı.

İsrail ordusu, kampı ​​hava saldırısı ve topçu bombardımanı ile hedef aldı.

Kampın batı, güney ve kuzey yönünden hedef alınmasının yanı sıra Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabası da yoğun çatışmalara sahne oldu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamalara göre, direniş gruplarının savaşçıları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde, çok sayıda İsrail askeri aracını hedef aldı.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Cibaliya ve et-Tevem bölgesinde, mermiler ve patlayıcılarla dolu 3 araç ile bir askeri taşıyıcının hedef alındığı aktarıldı.

Han Yunus'da İsrail güçleri hala mevzilerinde bulunuyor

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinde, şehrin batısına denizden çıkarma operasyonu düzenlemeye çalıştığını, ancak savaşçıların şiddetli direnişiyle karşılaştıktan sonra başarısız olduğunu bildirdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri tarafından yayımlanan açıklamalara göre, Han Yunus kentindeki savaşçılar, İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef alarak, yaralanmalara neden oldu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın açıklamasında, "Savaşçılarımız, Han Yunus şehrinin doğusundaki Siyonist personel taşıyıcıyı P29 mermisi ile tamamen yok etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusuna ait 10 tank ve aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri de "Han Yunus'un doğusunda bulunan İsrail askerlerini, füzeler ve havan toplarıyla bombaladığını" açıkladı.

Gazze şehrinin güneyi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, "ağır kalibreli havan mermileri ve kısa menzilli roketlerle İsrail ordusunun, Gazze şehrinin güneyinde bulunan saha komuta odalarını" hedef aldığını kaydetti.

"Tel Aviv, 'hedeflerine ulaşamadan' saldırıları sonlandıracak"

İsrailli askeri analist Amos Harel, Haaretz için kaleme aldığı makalede, Gazze'de sahadaki askeri duruma ve özellikle de Hamas'ın askeri gücünün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik, İsrail'in ilan ettiği savaş hedeflerinin önündeki zorluk ve engellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harel, "İsrailli politikacılar, Gazze savaşı konusunda ordunun tutamayacağı sözler veriyor" başlıklı yazısında, "Genelkurmay Başkanı (Herzi Halevi), verilen kayıplara rağmen savaşın gidişatından oldukça memnun, ancak Hamas'ın çöküşünün yakın olduğuna dair hiçbir işaret yok." yorumunu yaptı.

27 Ekim'de, Gazze'ye yönelik kara harekatının başlamasından bu yana "düzinelerce savaşçının öldürüldüğünü, askeri alanların saldırıya uğradığını, tünellerin yıkılarak silahlara el konulduğunu" hatırlatan Harel, "Ancak televizyon stüdyolarında Hamas'ın yenilgiye uğratılmasıyla ilgili heyecanlı konuşmalar yapmak için henüz erken." görüşünü paylaştı.

Amos Harel, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yenilgiye uğratılması konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu, Tel Aviv'in "hedeflerine ulaşamadan" saldırıları birkaç hafta içinde sonlandıracağını savundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.