İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, kentin doğusunda düzenlediği İHA saldırısında, 10 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıda, 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin, ölü ve yaralıları hastanelere nakletmek için çalıştığı belirtildi.

İsrail güçlerinin ayrıca mahalledeki bazı evleri, çok sayıda Energa füzesiyle bombalayarak büyük bir yıkıma yol açtığı ifade edildi.

İşgal askerlerinin mahalledeki birçok eve baskın yaptığı, evlere zarar verdiği, bunun üzerine şiddetli çatışmaların meydana geldiği kaydedildi.

Askerlerin, Filistinlilerin evlerine ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, daha önce Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

Cenin baskınları

İsrail ordusunun, işgal altındaki Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ediyor.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğunlukta bulunduğu Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskınları sürüyor.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

Kampta, Filistinli silahlı direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda, dün yaklaşık 100 Filistinlinin, bugün de benzer şekilde 100'e yakın Filistinlinin gözaltına alındığını vurguladı.