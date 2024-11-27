Gazze'de çalışmış Kanadalı doktorlar, Trudeau hükümetini Gazze'deki soykırıma ortaklıkla suçladı

Gazze'de daha önce çalışan doktorlar, başkent Ottawa'da düzenledikleri basın toplantısında, Kanada'yı uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Doktorları temsilen konuşan Ben Thomson, "Gazze'de bulunmuş sağlık çalışanları olarak İsrail'in savaş suçlarına tanıklık ettik, İsrail'in soykırım yaptığı konusunda hemfikiriz" ifadesini kullandı.

Trudeau hükümetinin İsrail'in işlediği soykırıma ortak olduğunu söyleyen Thomson, hükümetin Gazze'deki soykırıma karşı eylemsizliğinin binlerce Filistinli kadın ve çocuğun hayatına mal olduğunu belirtti.

Doktor Thomson, "İsrail, 18 binden fazla çocuğu öldürdü. Bütün üniversiteler harap edildi, hastanelerin çoğu yıkıldı" dedi.

İsrail'in su, gıda ve yakıt kaynaklarını hedef aldığını vurgulayan Thomson, ayrıca bölgeye insani yardım girişinin de İsrail tarafından engellediğini kaydetti.

Medyanın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir "soykırım" olarak adlandırması gerektiğinin altını çizen Thomson, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. Bunu sizin de dile getirme zamanınız geldi" değerlendirmesinde bulundu.