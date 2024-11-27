Ateşkesin ardından Lübnan ordusu ülkenin güneyinde konuşlanmak için çalışmalarını sürdürüyor

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak ülkenin güneyindeki konuşlanmasını tamamlamak adına gerekli tedbirleri almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyinden yerinden edilen halka seslenilen açıklamada, ateşkes anlaşması gereğince İsrail ordusunun güneydeki beldelerden çekilmesini bekleme ve yaşadıkları bölgelere dönme konusunda acele etmeme çağrısı yapıldı.

Halka güvenlikleri için bölgede konuşlu Lübnan güçlerinin direktiflerine uyma çağrısı yapılan açıklamada, halktan İsrail ordusunun işgale giriştiği bölgelerde patlamamış mühimmatın kalma ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.

Şüpheli veya patlamamış mühimmat görülmesi durumunda yetkililere haber verilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.