Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamsız gün geçmiyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde yine katliam yaptı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı. Kampta bulunan bir eve düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail Ez-Zevayide bölgesinde de bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail, okulları, ibadethaneleri ve hastaneleri yerle bir etmeye devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler hizmet dışı kaldı. Filistin Kızılayı Cibaliye'deki Gazzelilere sahra hastanelerinde hizmet veriyor.

Yaralanan yüzlerce insanın tedavisi yapılamıyor

Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths hastanelerin işlevsiz hale geldiği Gazze'de salgın hastalıklar konusunda uyardı.

Aşırı kalabalık barınaklarda bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığını vurguladı.

Griffiths, "Savaş nedeniyle yaralanan yüzlerce insanın da tedavisi yapılamıyor" dedi.

İsrail güçleri ile İzzeddin el Kassam Tugayları arasında sahada da şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tankları ve zırhlı araçlarının vurulma anlarına ilişkin görüntü paylaştı.

İsrail güçlerine karşı ilk defa "RPO-A" roketinin kullanıldığı belirtildi.