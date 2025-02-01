Gazze'de 4'üncü rehine takası yapıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Daha sonra Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel, Gazze kentindeki Gazze Limanı'nda Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılması planlanan 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk 3 turunda Gazze'deki 10 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 400 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.