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Dünya
AA 01.02.2025 03:41

ABD'de alışveriş merkezi yakınında küçük uçak düştü

ABD'nin Philadelphia şehrinde alışveriş merkezinin yakınında 6 kişiyi taşıyan küçük uçak düştü.

ABD'de alışveriş merkezi yakınında küçük uçak düştü

Hava ambulansı olduğu belirtilen uçak, Northeast Philadelphia Havalimanı'ndan kalktıktan sonra yerel saatle 18.30'da (2330GMT) düştü ve birden fazla yangına neden oldu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta iki kişinin bulunduğunu açıkladı. Ancak yerel FOX 29 muhabiri, Philadelphia Polis Departmanı’na dayandırdığı haberinde uçakta iki pilot, iki doktor, bir hasta ve bir aile üyesi olmak üzere en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta altı kişinin bulunduğunu belirterek medya haberlerini destekledi. Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, görgü tanıklarının yüksek patlama sesleri duyduklarını ve birçok aracın yandığını bildirdiğini aktardı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de alışveriş merkezi yakınında küçük uçak düştü

Kazanın ardından bölgede yangın meydana geldi.

Uçağın düşüş sebebi henüz bilinmiyor.

Uçak ve helikopter çarpışmıştı

ABD'de alışveriş merkezi yakınında küçük uçak düştü

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Washington yakınlarında uçak ile helikopter çarpıştı
Washington yakınlarında uçak ile helikopter çarpıştı

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

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