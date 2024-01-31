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Dünya
AA 31.01.2024 16:20

Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki bir okulda 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cesetleri bulundu.

Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail tarafından abluka altında tutulan bir okulda 30 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ortaya çıktı.

Olay yerinde bulunanlar görgü tanıkları, öldürülenlerin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu belirterek, bunu alıkonuldukları şeklinde yorumladı.

Esirler Cemiyeti ise bu durumu, "İsrail'in cansız bedenleri bulunan bu kişileri sahada infaz ettiğinin açık bir göstergesi" şeklinde değerlendirdi.

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Açıklamada "Gazze'de soykırımın ve alıkonulanlara yönelik zorla kaybetme suçunun 117 gündür devam etmesi nedeniyle alıkonulan Filistinlilerin infazlarına ilişkin verilerin arttığı" kaydedildi.

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Ayrıca esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin tanıklıklarına göre alıkonulanların taciz ve işkenceye maruz kaldığına ilişkin ifadelerdeki artışa dikkati çekildi.

 

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Açıklamada, İsrail'in Gazze'de alıkonulanları "zorla kaybetme"sinin tek açıklamasının, bu kişileri tecrit ederek onlara yönelik işlediği suçları örtbas etmek olduğu belirtildi.

Cemiyet ayrıca İsrail'in ilgili uluslararası ve Filistinli kuruluşlar da dahil insan hakları kurumlarına, Gazze'dekiler de dahil bugüne kadar alıkoyduklarının akıbeti ve yerine ilişkin herhangi bir bilgi vermeyi reddettiğini vurguladı.

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