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Dünya
AA 04.11.2023 11:27

Gazze'de 2 cami daha İsrail saldırılarının hedefi oldu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib ve El-İsticabe camilerini hedef aldı.

Gazze'de 2 cami daha İsrail saldırılarının hedefi oldu
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde bulunan söz konusu camileri birer saat arayla vurdu.

Ali bin Ebi Talib Camisi ile yanındaki bir evin tamamen yıkıldığını belirten kaynaklar, El-İsticabe Camisinin ise büyük hasar gördüğünü kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 52 caminin tamamen yıkıldığını, 110 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını belirtmişti.

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