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AA
HABER GİRİŞ
04.11.2023 10:44
, 04.11.2023 10:49
SON GÜNCELLEME
04.11.2023 10:49
İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı
İsrail'e ait insansız hava aracı, bölge dışında bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evine füze attı.
[Fotograf: AA]
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