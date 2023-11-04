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Dünya
AA 04.11.2023 10:44

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı

İsrail'e ait insansız hava aracı, bölge dışında bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evine füze attı.

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı
[Fotograf: AA]

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