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Dünya
AA 04.11.2023 09:13

İsrail ordusu çocuk hastanesini bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

İsrail ordusu çocuk hastanesini bombaladı

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