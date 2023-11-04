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AA
HABER GİRİŞ
04.11.2023 09:13
, 04.11.2023 09:15
SON GÜNCELLEME
04.11.2023 09:15
İsrail ordusu çocuk hastanesini bombaladı
İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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