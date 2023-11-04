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Dünya
AA 04.11.2023 07:21

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenledi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği baskınların adresi, Nablus, Cenin ve El-Halil kentleri oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El-Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında en az 10 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açan İsrail güçleri, mülteci kampındaki camiyi de bastı ve minaresine İsrail bayrağı astı.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na yapılan baskında, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Baskında gözaltına alınanlar oldu ancak sayı verilmedi.

Cenin'in güneyindeki Cebeğ beldesinde düzenlenen baskında da çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

En son verilere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 144 Filistinli öldü.

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