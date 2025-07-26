Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2025 14:08

Gazze'de 100 bin bebek toplu ölümle karşı karşıya

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in "soykırım ve aç bırakma" politikası nedeniyle bebek maması ve besin takviyelerinin tükenmesinin, 100 binden fazla çocuğu toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Gazze'de 100 bin bebek toplu ölümle karşı karşıya

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "40 bini 1 yaş altı bebek olmak üzere 2 yaşın altındaki 100 binden fazla çocuk, gelecek birkaç gün içinde toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum, bebek maması ve besin takviyelerinin tamamen tükenmesi, sınır kapılarının kapalı kalması ve en temel insani ihtiyaçların dahi girişine izin verilmemesinin sonucu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Anneleri tarafından günlerdir bebek maması yerine suyla beslenen bebeklere karşı yavaş yavaş işlenen kasıtlı bir katliamla karşı karşıya" olunduğu vurgulandı.

Hastaneler ve sağlık merkezlerinin son dönemde her gün hayatı tehdit eden akut yetersiz beslenme vakalarına tanık olduğu aktarılan açıklamada, sağlık sektörünün neredeyse çökmesi, sağlık ve gıda kaynaklarının eksikliği nedeniyle bu vakalara tedavi imkanı sağlanamadığı ifade edildi.

"Bebek maması ve besin takviyelerinin derhal Gazze Şeridi’ne ulaştırılması ve sınır kapılarının hiçbir ön koşul olmaksızın hemen açılması” çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail’in Gazze’de işlediği "katliamın durdurulması" ve "tam anlamıyla bir suç olan ablukanın kırılması" için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi istendi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Bebek
Sıradaki Haber
Gazze'de 127 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
TAYFUN BLOK-4 test atışlarına hazırlanıyor
14:49
Gazze'de can kaybı 59 bin 733'e yükseldi
14:45
Hanzala, Madleen gemisinin durdurulduğu noktaya yaklaşıyor
14:36
TPAO'ya İstanbul Silivri'de 15 yıllık petrol işletme ruhsatı verildi
14:34
Temizlenmeyen kavun ve karpuz gıda zehirlenmesine yol açabilir
14:29
MHRS'de "Aile Hekimine Yönlendirme" dönemi başladı
Assos'ta 3 bin 500 yıllık stoa gün yüzüne çıkarılıyor
Assos'ta 3 bin 500 yıllık stoa gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Milli denizaltıların ve ALTAY’ın çeliği hazır
Milli denizaltıların ve ALTAY’ın çeliği hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ