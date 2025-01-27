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Dünya
AA 27.01.2025 02:49

Gazze Şeridi sakinleri, yerel saatle 07.00'dan itibaren güneyden kuzeye geçebilecek

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

Gazze Şeridi sakinleri, yerel saatle 07.00'dan itibaren güneyden kuzeye geçebilecek

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı.

Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud'un serbest bırakılmaması bahanesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Katar, Hamas ve İsrail arasında esir takasının ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıklamıştı

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında takasın ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı.

Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedilmişti.

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