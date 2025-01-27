Katar, Hamas ve İsrail arasında esir takasının ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıkladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) öncülüğünde devam eden çabalarla mutabakata varıldığını açıkladı.

Ensari, "Hamas'ın rehine Arbel Yehud ve diğer iki rehineyi cuma gününe kadar teslim etmesi, cumartesi günü de anlaşma uyarınca üç rehineyi daha teslim etmesi ve anlaşmanın ilk aşaması kapsamında serbest bırakılacak rehinelerin sayısına ilişkin bilgi vermesi konusunda iki taraf arasında mutabakata varıldı." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin güneyden kuzeye dönüşüne izin vereceğini belirten Ensari, anlaşmanın ilk aşamasında her pazar 7 Ekim 2023'ten bu yana tutuklanan 400 kişinin listesini teslim edeceğini kaydetti.

Perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirilecek

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirilecek.

Bu esir takası turunda Arbel Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esir daha serbest bırakılacak ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esir daha serbest kalacak.

Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasında serbest bırakılacak tüm rehinelerin durumunu içeren bir liste teslim ettiği aktarılan açıklamada, bu mutabakatın bir parçası olarak İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye geçişine izin vereceği aktarıldı.

İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini öne sürmüştü.

Yehud'un esir takasının ikinci turunda serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas İsrailli 4 esiri teslim ettikten sonra, İsrail Yehud'un serbest bırakılmaması sebebiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.