Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

İsrail ordusu: Olayla bağlantımız yok

İsrail ordusu, balıkçıların yaşamını yitirdiği bu olayla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık, İçişleri ve Ulusal Güvenlik bakanlıklarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.