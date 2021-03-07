Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı yaşamını yitirdi
[Temsili fotoğraf: AA]
Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füze isabet etti, 3 balıkçı hayatını kaybetti.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.
İsrail ordusu: Olayla bağlantımız yok
İsrail ordusu, balıkçıların yaşamını yitirdiği bu olayla ilgilerinin olmadığını açıkladı.
Gazze'deki Sağlık, İçişleri ve Ulusal Güvenlik bakanlıklarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Gazze
Sıradaki Haber
Papa'nın Irak ziyareti sürüyor: Erbil ve Musul'a gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz