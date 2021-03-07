Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Papa'nın Irak ziyareti sürüyor: Erbil ve Musul'a gitti
[Fotoğraf: AA]
Irak ziyaretini sürdüren Papa Franciscus, sabah saatlerinde Erbil'e giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü, ardından Musul'a geçti.
Havaalanındaki özel salonda gerçekleşen Papa ile Neçirvan Barzani görüşmesine, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer de katıldı.
Kısa süren görüşmenin ardından, Papa Francis helikopterle Musul'a geçti.
Burada, kentteki 4 kilisenin bulunduğu meydanda ayin düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Papa daha sonra tekrar Erbil'e dönerek, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.
Akşam saatlerinde Bağdat'a geçecek olan Papa, yarın sabah Roma'ya dönecek.
Etiketler: Irak
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