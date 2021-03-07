Havaalanındaki özel salonda gerçekleşen Papa ile Neçirvan Barzani görüşmesine, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer de katıldı.



Kısa süren görüşmenin ardından, Papa Francis helikopterle Musul'a geçti.



Burada, kentteki 4 kilisenin bulunduğu meydanda ayin düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Papa daha sonra tekrar Erbil'e dönerek, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde Bağdat'a geçecek olan Papa, yarın sabah Roma'ya dönecek.