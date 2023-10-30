Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail askeri araçları geri çekildi

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanında kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskını idi. Bu araçlar direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı direkt hedef aldı."

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdi.

Selahaddin Caddesi'ne kadar giren İsrail askeri araçları bölgeden tamamen çekildi.