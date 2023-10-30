Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.10.2023 14:02

Kremlin: (Dağıstan) Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar dış müdahalenin sonucu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dağıstan'daki havalimanında yaşanan olaylarla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır." dedi.

Kremlin: (Dağıstan) Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar dış müdahalenin sonucu

Peskov, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda dün, İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in olaylar hakkında Rusya'daki ilgili birimler tarafından bilgilendirildiğini aktaran Peskov, bu akşam Rus hükümet yetkilileri ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılacağı, olaylara ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

Peskov, Dağıstan'da yaşanan arbedenin dışarıdan kışkırtıldığını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır." dedi.

Gazze'de yaşananların da insanları etkilediğini söyleyen Peskov, "Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin, insanların, çocukların, yaşlıların, sağlık görevlilerinin ölümlerinin dehşetini gösteren televizyon görüntüleriyle birlikte, kötü niyetli kişilerin durumu kötüye kullanması, kışkırtması çok kolay." diye konuştu.

Dün yaşanan arbedenin ardından Mahaçkale Havalimanı'ndaki durum kontrol altına alınırken, olaylarda 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
İran'daki Yahudi toplumu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
BM Genel Sekreteri Guterres: (İklim krizi) Bu deliliği durdurmalıyız
14:38
ABD ve Güney Kore hava kuvvetleri ortak uçuş eğitimi düzenledi
14:22
İspanya'nın Kanarya Adaları'na son 30 günde 13 binden fazla düzensiz göçmen geldi
14:15
Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail askeri araçları geri çekildi
14:19
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
13:53
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
FOTO FOKUS
100 yılda Türkiye sağlıkta çığır açtı
100 yılda Türkiye sağlıkta çığır açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ