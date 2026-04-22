Dünya
AFP 22.04.2026 06:54

Gazze kamplarında haşere istilası: Çocukları fareler ısırıyor

Gazze’de yükselen sıcaklıklarla birlikte sıçan ve pire istilası, çadırlarda yaşayan yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Gaza Şeridi'nde bahar aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sıçanlar, pireler ve diğer haşerelerin sayısında ciddi artış yaşanıyor.

İki yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce kişi, bu kez de haşere istilasıyla karşı karşıya.

Filistinliler, yetersiz barınma koşulları ve neredeyse hiç olmayan sanitasyon nedeniyle haşerelerin çadırlarını bastığını ve çocukları ısırdığını belirtiyor. Yardım kuruluşları ise bunun giderek büyüyen bir halk sağlığı tehdidine dönüştüğünü vurguluyor.

"Gece boyunca uyuyamıyorum"

Güneydeki Han Yunus yakınlarında çadırda yaşayan Muhammed el-Rakab, yaşadıkları durumu, “Çocuklarım ısırıldı, oğlumun burnunu bile ısırdılar.” sözleriyle anlattı.

32 yaşındaki inşaat işçisi, “Gece boyunca uyuyamıyorum, sürekli çocukları kontrol etmek zorundayım.” diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Deniz kıyısındaki kum zemin üzerine kurulan çadırlara kemirgenlerin kolayca girerek içerideki yiyecekleri tükettiği ve çadırlara zarar verdiği belirtiliyor.

Salgın hastalık riski artıyor

Gazze’deki El Aksa Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Hani el-Flait, ekiplerinin her gün uyuz gibi cilt enfeksiyonlarıyla karşılaştığını söyledi.

Flait, bu hastalıkların şiddetinin, temel sanitasyonun olmaması ve temiz suya erişimin bulunmaması nedeniyle arttığını vurguladı.

Bir başka Filistinli Sabreen Ebu Tayyib ise oğlunun vücudunu kaplayan döküntüleri göstererek, “Lağım sularının bastığı çadırlarda ve okullarda yaşıyoruz.” dedi.

Yaz aylarında durum ağırlaşıyor

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte haşere sorunu daha da büyüyor. Galiya Ebu Selmi isimli Gazzeli, farelerin kızının düğünü için hazırladığı kıyafetleri kemirdiğini anlatırken, pirelerin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde alerjik reaksiyonlara yol açtığını söyledi.

53 yaşındaki kadın, ailesinin savaşın başından bu yana 20 kez yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. 

Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
