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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 10:39

Gazze için etnik temizlik çağrısı, sivillere Nazi benzetmesi

İsrail yönetimi, skandal açıklamalar yapmaya devam ediyor. Likud Partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, Gazze için etnik temizlik çağrısı yaptı. İsrailli vekil, Gazzelilerin ya göç edeceklerini ya da öldürüleceklerini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast da ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Filistinli sivilleri Nazilere benzetti.

İsrail'in, otoriteler tarafından soykırım olarak nitelenen Gazze'deki saldırılar dünya ölçeğinde tepki çekiyor

Buna rağmen İsrail, saldırılarına devam ettiği gibi skandal açıklamalar da yapmaya devam ediyor.

Son skandal açıklama ise Likud Partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan'dan geldi.

İsrail'in Filistin halkına bakışını bir kez daha gözler önüne seren Atbaryan, Gazze'de "etnik temizlik" çağrısı yaptı, “Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söyledi.

İsrailli vekil Atbaryan skandal açıklamasında Gazzeliler için "canavar" nitelemesinde bulundu, "Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin." ifadelerini kullandı.

Atbaryan, korkunç açıklamalarına, "Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler" sözleriyle açıkça soykırım çağrısı yaptı.

ABD'de siviller için Nazi benzetmesi 

Atbaryan'ın skandal sözlerine benzer bir açıklama Washingtan'dan geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Filistinli sivilleri Nazilere benzetti.

Cumhuriyetçilerin Florida eyaleti Temsilcisi Mast, Filistinli masum sivillerin az sayıda olduğunu savundu.

Atbaryan'ın bu açıklamaları tesadüf değil.

İsrail Başbakanı Netanyahu da geçtiğimiz hafta Gazzelileri Tevrat'ta geçen ve İsrail'e karşı savaşan Amaleklere benzetmişti.

Gazzelilerin de Amalekliler gibi hiçbir insani ayrım gözetilmeksizin öldürülmeleri gerektiğini savunmuştu.

Gazze'ye yönelik kara saldırılarını haklı göstermek için dini argümanlara sarılan Netanyahu, Filistin topraklarının kendilerine vadedildiği imasında bulunmuştu.

Netanyahu, Gazzelileri Tevrat'ta geçen ve İsrail'e karşı savaşan Amaleklere benzetmişti.

Gazzelilerin de Amalekliler gibi hiçbir insani ayrım gözetilmeksizin öldürülmeleri gerektiğini savunmuştu. 

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Gazze için etnik temizlik çağrısı, sivillere Nazi benzetmesi
Gazze için etnik temizlik çağrısı, sivillere Nazi benzetmesi
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