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Dünya
TRT Haber, AA 02.11.2023 10:45

İsrail binlerce kişinin sığındığı okula beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail ordusunun Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait (UNRWA) okulunun çevresine düzenlediği saldırıda en az 5 kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Saldırıda, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı, irleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Ebu Asi okulunun çevresi de hedef alındı.

İsrail saldırısında en az 5 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu saldırıyı beyaz fosfor bombası ve top mermileri ile düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'de son 24 saatte neler oldu?
Gazze'de son 24 saatte neler oldu?

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu sağlık merkezlerini vurmaktan kaçınmayan İsrail, en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösterdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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