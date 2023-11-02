Gazze'de son 24 saatte neler oldu?

İsrail bombardımanı, Cibaliye mülteci kampının ve bir fırının yeniden vurulduğu günün ardından Gazze genelinde gece boyunca devam ediyor.

Çok sayıda hastanenin çevresi de vuruldu ve Gazze'deki Filistinlilerin ölü sayısı en az 8 bin 805'e yükseldi.

Gazze Şehri'ndeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörü yakıt yetersizliğinden dolayı durduğu için yedek jeneratöre geçmek zorunda kaldı.

El Şifa Hastanesi'ndeki durumun da gittikçe kötüye gittiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi UNOCHA'nın güncellemesine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 11 fırın vuruldu ve yıkıldı.

UNOCHA, yıkılan fırınlardan altısının Gazze Şehri'nde, ikisinin Cibaliye'de, ikisinin Orta Bölge'de ve birinin de Han Yunus'ta olduğunu duyurdu.

UNOCHA, Çarşamba günü itibarıyla Gazze'de yalnızca dokuz fırının faaliyette olduğunu ve insanların "saatlerce kuyruklarda" beklerken "hava saldırılarına maruz kaldığını" söyledi.

Hizbullah, bu hafta ikinci kez güney Lübnan üzerinde uçan bir İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden, bir etkinlikte konuşurken ilk kez "insani duraklama" çağrısında bulundu. Yönetimi zaten geçen hafta kamuoyuna bir duraklama için baskı yapmıştı ancak ateşkesi desteklemeyi reddediyordu.