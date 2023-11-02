Endonezya Hastanesinin ana jeneratörü artık çalışmıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, günlerce yakıt temin edilmemesi halinde bir felaketin yaklaşabileceği uyarısında bulunan Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünün artık çalışmadığını söyledi.

Hastane artık yedek jeneratör kullanmak zorunda kaldı, bu da hastanenin oksijen istasyonunun yanı sıra havalandırma ve iklimlendirmenin de durması anlamına geliyor.

Cenazeleri serin tutmak için kullanılan buzdolapları da çalışmıyor.

Yetkililer, hastane tamamen kapatılmadan önce hastanenin yedek jeneratörle birkaç gün boyunca kısmen çalışabileceğini söylüyor.