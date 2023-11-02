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Dünya
AA 02.11.2023 06:12

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

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