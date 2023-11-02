İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampını vurmasına tepkiler sürüyor

İsrail, Gazze'ye saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor.

Onlarca kişinin öldüğü Cibaliye Mülteci Kampı saldırılarına dünyadan tepki yağdı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, sivillerin öldürülmesini kınadı.

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı da acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de, İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırılarının "savaş suçu" olabileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kampa yönelik saldırıdaki can kayıpları karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

2019'dan bu yana tüm çatışmalarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin Gazze'deki çocuk can kaybının, 2019'dan bu yana dünya genelinde tüm çatışmalarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu hatırlattı.

Acil insani ateşkes çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında yaşanan ağır can kaybından endişe duyulduğu belirtildi.

Uluslararası hukukun bir gereği olarak sivil halkın korunması gerektiğine dikkat çekildi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de insan hayatına yönelik bariz umursamazlığın kınanması gerektiğini belirtti.

"Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm." ifadesini kullandı.

Fransız milletvekili David Guirau, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısını "katliam" olarak niteledi.

İsrail'e karşı hala yaptırım olmamasını eleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın açıklamasında "İsrail'in katliamını ve savaş suçlarını işlemeye devam etmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları saldırıyı kınadı.

Ürdün, ülkesinin Tel Aviv büyükelçisini geri çekti.

Pakistan Senatosu, İsrail'in Gazze'de işlediği 'savaş suçlarını' ve Tel Aviv yönetiminin eylemlerini destekleyenleri kınayan kararı kabul etti.