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Dünya
AA 02.11.2023 09:47

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın güney bölgelerindeki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kupang kentinin 21 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede paniğe yol açtı, birçok binada küçük çaplı hasarlara neden oldu.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumuna bağlı Deprem ve Tsunami Merkezi yetkililerinden Daryono, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, depremin karada meydana geldiği için tsunami riskinin olmadığını belirtti.

Daryono, "Deprem, birçok bina ve evde küçük çaplı hasarlara yol açtı." ifadesini kullandı.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

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