ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanları Washington'da bir araya geldi

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ve Bin Selman, Washington'da bir araya geldi.

Austin, görüşmede, ABD'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik taahhütlerini teyit ederken, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme ve genişletme vurgusu yaptı.

Suudi Arabistan'a bölgesel rolü nedeniyle teşekkür eden Austin, bölgedeki tehditler konusunda Suudi Arabistan ile çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ABD'nin İsrail'e verdiği destek konusunda da Suudi Arabistanlı mevkidaşını bilgilendiren Austin, ABD'nin sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardım girişi konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

İki bakan, bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.