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Dünya
TRT Haber 06.05.2024 05:19

Gazze için ateşkes görüşmeleri sona erdi

Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gün süren, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri sona erdi. Olası anlaşmaya dair teklife veya cevabın içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Gazze için ateşkes görüşmeleri sona erdi
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Hamas lideri İsmail Haniye dün yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu açıklamıştı. Ancak Hamas'ın kapsamlı bir ateşkes üzerinde hala istekli olduğunu ifade etmişti.

Hamas tarafı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmeyen bir ateşkes teklifinin de kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Hamas, ateşkes görüşmelerinin sonlandığını, Ateşkes Heyetinin müzakereleri istişare etmek üzere Katar'a döneceğini açıkladı.

Kahire'deki müzakerelere katıldığı bildirilen CIA  Direktörü Burns de, ateşkes görüşmeleri kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Burns 'ün, Katar'ın ardından İsrail'e geçmesi bekleniyor.

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