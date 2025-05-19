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Dünya
AA 19.05.2025 20:39

Gazze hükümeti: İsrail yaklaşık 80 gündür Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin vermiyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden boğucu abluka ve sistematik açlık dayattığı Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 gündür insani yardım girmesine izin vermediğini belirtti.

Gazze hükümeti: İsrail yaklaşık 80 gündür Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin vermiyor
[Fotograf: AA]

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Ağır bir abluka ve derinleşen bir açlık ortamının yaşandığı Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 gündür gerçek anlamda bir insani yardım girişi sağlanmadı." ifadelerine yer verildi.

"Yaşananların silahsız 2,4 milyon insanı hedef alan sistematik bir aç bırakma politikası" olduğu vurgulanan açıklamada, "İşgalci İsrail yaklaşık üç aydır tüm sınır kapılarını tamamen kapatmış durumda ve bir tek buğday tanesinin dahi girişine izin vermiyor." denildi.

İsrail’in sadece çocuklara yönelik besin takviyesi taşıyan 9 tırın girişine izin verdiği aktarılan açıklamada, bu miktarın 2 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze’ye girmesi gereken yaklaşık 44 bin tıra oranla yalnızca yüzde 0,02’ye tekabül ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için günlük 500 yardım ve 50 yakıt tırının bölgeye girmesi gerektiği belirtildi.

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