Putin'den İstanbul'daki barış müzakerelerine vurgu

Putin, Trump'la gerçekleştirdiği ve iki saati geçen telefon görüşmesinin ardından Soçi'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump'la görüşmesinin son derece bilgilendirici ve açık bir şekilde gerçekleştiğine işaret eden Putin, bunun da oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelere verdiği destekten ötürü Trump'a teşekkür ettiğini belirten Putin, "ABD Başkanı Trump, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes konusundaki tutumunu ortaya koydu. Ben de Rusya'nın da Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğumuzu aktardım." diye konuştu.

Ukrayna'da belirli bir süreliğine ateşkes için "uygun anlaşmalara" varılması gerektiğine işaret eden Putin, "İstanbul'da (Ukrayna ile) temasların yeniden başlaması, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösteriyor." dedi.

Putin, Rusya ve Ukrayna'nın tüm taraflar için uygun tavizler bulması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"(Trump ile) Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda, Rusya'nın tutumunun genel olarak açık olduğunu belirtmek isterim. Bizim için en önemli şey, bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyorsa, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov sonra bazı detayları açıklayacaklar."