Fransa genelinde taksi şoförleri eylem düzenledi

Ülkedeki taksi sendikalarının çağrısıyla, başkent Paris dahil ülke genelinde büyük kentlerde taksi şoförleri eylem düzenledi.

Taksiciler, "tıbbi amaçlı ulaşımlara" düzenleme getiren, 16 Mayıs'ta alınan hükümet kararını protesto etti.

Bu yeni kararla, 1 Ekim'den itibaren, hastaların ulaşımını sağlayan taksi şoförleri için her ilde belirlenen tarifeye göre bir başlangıç ücreti verilmesi ve kilometre bazlı ödeme yapılması öngörülüyor.

Taksiciler, ayrıca, ulaşım hizmeti sunan farklı platformlara "haksız rekabete" yol açtıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Paris'te, Ulaşım Bakanlığı yakınlarında bir araya gelen göstericiler, araç lastiklerini ateşe verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ateşi söndürdü.

Göstericilerin bakanlığa yaklaşmasına izin vermeyen polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.