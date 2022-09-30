Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazprom, Sibirya'nın Gücü üzerinden doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı
[Fotograf: Reuters]
Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle durdurulan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattındaki planlanmış bakımın tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, hat üzerinden doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığı ifade edildi.
Etiketler: Doğalgaz
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