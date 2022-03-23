Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Dr. Franklin Asiedu-Bekoe, yaptığı açıklamada, hükümetin aşılarını tamamlayanların havalimanında zorunlu COVID-19 testinden muaf tutulmasına karar verdiğini belirtti.

Asiedu-Bekoe, aşılarını tamamlamayanlar içinse zorunlu COVID-19 protokolünün devam edeceğini söyledi.

Gana Parlamentosunda muhalefet, hükümeti kara sınırlarındaki kısıtlamaları hafifletmeye ve havaalanındaki testi vatandaşlar için ücretsiz hale getirmeye çağırmıştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 160 bin 870 kişide COVID-19'a rastlandı, bunlardan 159 bin 337'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1445 kişi yaşamını yitirdi.