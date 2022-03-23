AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, muhalif Navalnıy'ın 9 yıl hapis cezası alması kararının şiddetle kınandığı, ayrıca duruşmaların, gözlemcilerin erişemeyeceği, kapalı bir ortamda yürütülmesinden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Rus hukuk sisteminin Navalnıy'a karşı "araçsallaştırıldığı" yinelenirken, Rusya'daki iç baskının Ukrayna saldırıları sürerken daha da arttığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Rus hükümeti, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesine ilişkin tüm uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri açıkça görmezden gelmeye devam ediyor. Rus makamlarına Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Rusya'da tutuklu muhalif Navalnıy, yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmada suçunu kabul etmeyen Navalnıy, temyiz mahkemesine başvurarak söz konusu karara itirazda bulunabilecek.

Navalnıy'ın tutuklanması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.