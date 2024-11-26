G7 katil Netanyahu için ortak bir tutum benimsemek için çalışıyor

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Anagni ve Fiuggi kasabalarında ilk gün oturumlarını tamamladı.

Bakanlar, ilk günkü oturumlarında ağırlıklı olarak Orta Doğu ile ilgili konuları ele aldı.

Ev sahibi Tajani, ilk gün çalışmalarının ardından basına yaptığı açıklamada, UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirdiklerini belirterek, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu'ya ilişkin kararı konusunda ortak bir tutum benimsememiz gerektiğini söyledim. Bu konuyu görüştük ve bildirinin bir kısmını bu konuya ayırıp ayıramayacağımızı göreceğiz. Bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz ancak bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Siyasi direktörler, ortak bir tutumu sağlayacak bir metin üzerinde çalışıyorlar." dedi.

Tajani, İtalya'nın pozisyonunun net olduğunu ifade ederek, "Diğer G7 ülkeleriyle bir anlaşmaya varmak ve ortak tek bir tutum sergilemek istiyoruz. Bu sorun sadece adaletle ilgili bir mesele değil, aynı zamanda siyasi bir sorun." diye konuştu.

Ukrayna’ya savaşmak üzere hiçbir İtalyan askerini göndermeyeceğiz

Bakan Tajani, ayrıca İsrail saldırısı altındaki Lübnan için gündeme gelen ateşkes tartışmalarıyla ilgili olarak da "Lübnan'da ateşkese belki çok yakınız, bunun doğru olmasını ve son anda geri adım atılmamasını umuyoruz. Gazze'de biraz daha karmaşık ama hepimiz bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antonio Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Ukrayna’ya savaşmak üzere hiçbir İtalyan askerini göndermeyeceklerini yineledi.

G7 Dışişleri Bakanları'nın İtalya'nın ev sahipliğindeki ikinci ve son toplantısı, yarınki oturumların ardından açıklanması beklenen sonuç bildirisiyle tamamlanmış olacak.