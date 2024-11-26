İşgalci İsrail'in, Lübnan'da Sur'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kent merkezi, Mareke, Bas, Bazuriye ve Ain Baal bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 5 bölgeye düzenlenen saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.

Sur'un kent merkezine yapılan saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bas yoluna düzenlenen saldırıda ise 7 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı aktarıldı.

İsrail'in, Ayn Baal bölgesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 12'si yaralandı.

Mareke bölgesine yönelik hava saldırısında 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bazuriye'ye düzenlenen saldırıda 4 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Daha önce Sur'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılarda 14 kişinin öldüğü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezinde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulunmuştu. Söz konusu saldırılar ise saldırı tehdidinde bulunulan bölgelerin dışında gerçekleştirilmişti.