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Dünya
AA 26.11.2024 02:17

İşgalci İsrail'in saldırıları kültürel varlıkları da tehdit ediyor

UNESCO Kültür ve Acil Durumlar Direktörü Krista Pikkat, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 69 kültürel varlık ile Lübnan'daki 34 kültürel miras alanının etkilendiğini açıkladı.

İşgalci İsrail'in saldırıları kültürel varlıkları da tehdit ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) Kültür ve Acil Durumlar Direktörü Krista Pikkat, UNESCO ve BM Uydu Merkezinin (UNOSAT), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze'deki kültürel mirasa verilen zararı izleme çalışmalarıyla ilgili Cenevre'de yapılan sunumda konuştu.

Pikkat, Lübnan'ın güneyindeki Baalbek gibi bölgelerde UNESCO koruması altında olan geniş alanlar bulunduğunu kaydetti.

Baalbek'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi veya gelişmiş koruma altındaki alanlar da olduğunu söyleyen Pikkat, "Bu alanlardan birisi kasıtlı olarak hedef alınırsa, bu eylemin bir savaş suçu teşkil edebileceği anlamına gelir." diye konuştu.

Pikkat, son dönemde Lübnan'ın güneyindeki "34 kültürel miras alanının, devam eden bölgesel çatışmanın ortasında potansiyel olarak tehdit altında olduğunu bildirildiğini" kaydederek, bu alanların çevresinde hasar olduğunu veya buraların hedef alındığını söyledi.

7 arkeolojik alan ve bir müze de var

"Gazze'de, çatışmaların artmasından bu yana 69 kültürel varlık etkilendi." ifadesini kullanan Pikkat, bunlara 43 tarihi veya sanatsal bina, 6 anıt, 7 arkeolojik alan ve bir müzenin dahil olduğunu da söyledi.

​​​​​​​Pikkat, UNESCO'nun bu tür kültürel miras alanlarındaki eserleri korumak için aldığı önlemlere değinerek, UNESCO'nun rolünün sadece bu eserleri tahliye etmek olmadığını, hükümetlere çatışmalar sırasında kültürel mirası nasıl koruyacakları ve muhafaza edecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmaya odaklandığını da belirtti.

UNESCO VE UNOSAT'ın kültürel mirasların yer aldığı alanlardaki zararları tespit için kullandığı metodolojide, çatışma öncesi koşulların saldırılar sonrası görseller ve uydu verileriyle yan yana koyulması ve oluşan hasarın uzaktan değerlendirilmesi yöntemlerinin kullandığı da bildirildi.

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