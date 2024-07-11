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AA
HABER GİRİŞ
11.07.2024 18:44
, 11.07.2024 18:46
SON GÜNCELLEME
11.07.2024 18:46
G7 Dışişleri Bakanları'ndan İsrailli bakana kınama
G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.
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