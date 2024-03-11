Futbol maçı taraftarların uzuvlarını kaybetmesine neden oldu

Ocak ayındaki 11 günlük aşırı soğuklar sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'de Kansas City Chiefs'in ocak ayında evinde oynadığı playoff karşılaşmasına gelenler uzuvlarını kaybettiler.

Sağlık yetkilileri, 13 Ocak'taki karşılaşma haftasında çok sayıda kişinin hastaneye başvurduğunu, hastalardan 12'sinin çoğunlukla el ya da ayak parmakları olmak üzere uzuvlarını kaybettiklerini doğruladı.

Kansas Üniversitesi hastanesi de kendilerine benzer başvurular yapıldığını duyururken, ampute edilenlerle ilgili bir sayı paylaşmadı.

Öte yandan 13 Ocak'ta Kansas City Chiefs ile Miami Dolphins'in oynadığı karşılaşmada sıcaklık, eksi 20 dereceye kadar düşmüştü.