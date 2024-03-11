Puslu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 11.03.2024 07:34

Futbol maçı taraftarların uzuvlarını kaybetmesine neden oldu

Profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'de City Chiefs'in ocak ayındaki karşılaşmasında dondurucu soğuklar nedeniyle taraftarların bazılarının uzuvları dondu ve ampute edilmek zorunda kalındı.

Futbol maçı taraftarların uzuvlarını kaybetmesine neden oldu
[Fotograf: AP]

Ocak ayındaki 11 günlük aşırı soğuklar sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'de Kansas City Chiefs'in ocak ayında evinde oynadığı playoff karşılaşmasına gelenler uzuvlarını kaybettiler.

Sağlık yetkilileri, 13 Ocak'taki karşılaşma haftasında çok sayıda kişinin hastaneye başvurduğunu, hastalardan 12'sinin çoğunlukla el ya da ayak parmakları olmak üzere uzuvlarını kaybettiklerini doğruladı.

Kansas Üniversitesi hastanesi de kendilerine benzer başvurular yapıldığını duyururken, ampute edilenlerle ilgili bir sayı paylaşmadı.

Öte yandan 13 Ocak'ta Kansas City Chiefs ile Miami Dolphins'in oynadığı karşılaşmada sıcaklık, eksi 20 dereceye kadar düşmüştü.  

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Buckingham Sarayı'nın kapısına çarptı: Gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:51
Sakarya'da DEAŞ'a Bozdoğan-11 operasyonu: 33 şüpheli adliyede
09:01
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
08:42
Bakan Göktaş ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
08:41
Biden'dan "Gazze için çok çalışıyoruz" temalı ramazan mesajı
08:39
Adana'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü
08:36
İnternetten 8 dolara diploma aldı 30 hastayı tedavi etti
Görev başında ilk sahur...
Görev başında ilk sahur...
FOTO FOKUS
İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ