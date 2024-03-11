Filistin'e işgalin önünü açan lordun tablosu kırmızıya boyandı

Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'ta sergilenen Lord Arthur James Balfour'un portresi tahrip edildi. Filistin yanlısı "Palestine Action" grubuna bağlı bir aktivist, önce tabloyu kırmızıya boyadı. Ardından maket bıçağıyla kesti.

Eski İngiltere Başbakanı Lord Balfour, tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen, 1917'de Yahudilerin Filistin'de devlet kurmasına öncülük eden deklarasyonu imzalayan isimdi.

"Palestine Action" grubu, 1917'den bu yana İngiltere'nin, Filistinlilere yönelik etnik temizliği desteklediğini öne sürdü. Eylemin bu nedenle yapıldığı bildirildi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, "Ahlaksız vandalizmin aptalca eylemi karşısında dehşete düştüm” dedi. Faillerin kanunla yüzleşeceğini belirtti.

Cambridge polisi ise olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk aşamada herhangi bir gözaltının yapılmadığı belirtildi.