Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 11.03.2024 07:08

Filistin'e işgalin önünü açan lordun tablosu kırmızıya boyandı

İngiltere'de aktivistler, Cambridge Üniversitesi'nde sergilenen tarihi bir tabloyu hedef aldı. Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen metni, imzalayan Lord Arthur James Balfour'un portresi, kırmızıya boyandı ve paramparça oldu.

Filistin'e işgalin önünü açan lordun tablosu kırmızıya boyandı

Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'ta sergilenen Lord Arthur James Balfour'un portresi tahrip edildi. Filistin yanlısı "Palestine Action" grubuna bağlı bir aktivist, önce tabloyu kırmızıya boyadı. Ardından maket bıçağıyla kesti.

Eski İngiltere Başbakanı Lord Balfour, tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen, 1917'de Yahudilerin Filistin'de devlet kurmasına öncülük eden deklarasyonu imzalayan isimdi.

"Palestine Action" grubu, 1917'den bu yana İngiltere'nin, Filistinlilere yönelik etnik temizliği desteklediğini öne sürdü. Eylemin bu nedenle yapıldığı bildirildi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, "Ahlaksız vandalizmin aptalca eylemi karşısında dehşete düştüm” dedi. Faillerin kanunla yüzleşeceğini belirtti.

Cambridge polisi ise olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk aşamada herhangi bir gözaltının yapılmadığı belirtildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İngiltere İsrail
Sıradaki Haber
Güney Kore'de tekne alabora oldu: 4 kişi öldü, 5 kişi kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
10:31
Otomobil üretimi ocak-şubat döneminde 151 bin adet oldu
10:27
Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar
10:15
59 il ihracatını artırdı
10:14
ABD ve Ürdün, Gazze'nin kuzeyine 11 bin 500 öğünlük gıda yardımını havadan indirdi
10:25
Oscar'da kırmızı broşlarla Gazze'de ateşkes çağrısı
Kudüs'te Ramazan'ın ilk gün müjdecisi olan "hilal" takibi
Kudüs'te Ramazan'ın ilk gün müjdecisi olan "hilal" takibi
FOTO FOKUS
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ