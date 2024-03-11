Parçalı Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Washington Post 11.03.2024 06:45

Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı: Uçak rotasından saptı

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, iki Batik Air pilotunun uçuş sırasında uykuya dalmasının ardından uçağın rotasından saptığını açıkladı. Devlet, pilotların 28 dakika boyunca uykuya daldığını tespit ettikten sonra soruşturma başlattı.

Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı: Uçak rotasından saptı

Endonezya devlet haber ajansı Antara'nın haberine göre, 25 Ocak'ta Endonezya'da Kendari'den başkent Cakarta'ya yapılan uçuş sırasında hem pilot hem de yardımcı pilotun aynı anda 28 dakika boyunca uyuyakalması navigasyon hatalarına neden oldu. Uçak dakikalarca rotasından sapmış şekilde yolculuk etti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (KNKT), ön raporuna göre, uçuş sırasında 153 yolcu ve 4 uçuş görevlisi dahil olmak üzere kimse yaralanmadı ve uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi.

BTK6723 sefer sayılı uçuş 2 saat 35 dakika sürdü ve başarıyla Cakarta'ya indi.

"Yanlışlıkla uyuyakaldı"

Rapora göre, ikinci pilot, günün erken saatlerinde kaptan pilota "yeterince dinlenemediğini" bildirmişti.

Uçak Kendari'den ayrılıp seyir irtifasına ulaştıktan sonra, kaptan pilot da dinlenmek için izin istedi ve ikinci pilot uçağı devraldı.

Rapora göre, inişe yaklaşık 90 dakika kala ikinci pilot da "yanlışlıkla" uykuya daldı.

Uyuyakaldıklarını sakladılar

İkinci pilot tarafından kaydedilen son iletişimden 12 dakika sonra, bölge kontrol merkezinin uçağa ulaşmaya çalıştığı ancak pilotlardan herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi.

Kaydedilen son iletimden yaklaşık 28 dakika sonra, kaptan pilot uyandı ve uçağın doğru rotada olmadığını fark etti. Bu noktada ikinci komutanı uyandırdığı ve kuleye yanıt verdiği belirtildi.

Kaptan pilot, kule ile iletişimde uyuyakaldıklarını saklayarak bir "radyo iletişim problemi" yaşandığını söyledi.

Suçu ikiz bebeklerine attı

Raporda pilotların isimleri açıklanmadı ancak kaptan pilotun 32 yaşında Endonezyalı bir erkek, ikinci pilotun ise 28 yaşında Endonezyalı bir erkek olduğu belirtildi.

Raporda, ikinci pilotun bir aylık ikiz bebekleri olduğu ve "karısının bebeklere bakmasına yardım etmek için uykusuz kaldığı" belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Endonezya
Sıradaki Haber
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:26
Buckingham Sarayı'nın kapısına çarptı: Gözaltına alındı
07:27
110 yıllık tarihi tablo parçalandı
07:08
Güney Kore'de tekne alabora oldu: 4 kişi öldü, 5 kişi kayıp
07:01
Biden’dan Netanyahu açıklaması: İsrail’e zarar veriyor
06:29
Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak
06:35
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Görev başında ilk sahur...
Görev başında ilk sahur...
FOTO FOKUS
İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ