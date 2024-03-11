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Dünya
AA 11.03.2024 05:43

Oscar töreninin yapıldığı salonun önünde "Gazze" gösterisi

96. Oscar ödül töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı.

Oscar töreninin yapıldığı salonun önünde "Gazze" gösterisi

ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan ödül töreni öncesinde kent merkezindeki tören salonu Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi.

Törenin gerçekleştirildiği Dolby Theatre önündeki gösteri sebebiyle trafik dururken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Hollywood yıldızlarından "Gazze'de ateşkes" broşu

Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.

Ünlü oyuncu Ramy Youssef'tan Oscar ödülleri öncesi "Gazze'de ateşkes" çağrı

Bu yıl "Poor Thing" filmindeki performansıyla göz dolduran ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu.

Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım" dedi.

Aralarında birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da olduğu bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını kaydeden Youssef, ateşkes için ümitli olduğunu da söyledi.

ABD yönetiminin de bu konuda ateşkese yavaş yavaş yaklaştığını ifade eden oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısına atıf yaparak "Bunun zamanı neden şimdi olmasın?" şeklinde konuştu.

Youssef birçok oyuncunun bu gece yakalarında kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi.

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