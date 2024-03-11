Güney Kore'de tekne alabora oldu: 4 kişi öldü, 5 kişi kayıp

Güney Kore'nin sahil kenti Tongyeong açıklarında seyreden bir balıkçı teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, dün sabah meydana gelen kazanın ardından 2'si Güney Koreli, 7'si Endonezyalı 9 mürettebatı bulmak üzere arama kurtarma çalışması başlatıldı.

20 kurtarma botu ve 4 uçak desteğiyle yürütülen çalışmalarda Güney Koreli kaptan ve 3 Endonezyalı mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarına bugün de devam edilirken, alabora olan 20 tonluk teknenin ise denizden çıkarılacağı öğrenildi.

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.