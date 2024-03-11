Parçalı Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 11.03.2024 06:58

Biden’dan Netanyahu açıklaması: İsrail’e zarar veriyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de Hamas'a karşı savaşa yaklaşımıyla "İsrail'e yardım etmekten çok zarar verdiğine" inandığını söyledi.

Biden’dan Netanyahu açıklaması: İsrail’e zarar veriyor
[Fotograf: AA]

ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü verdiği bir röportajda, İsrail'in Hamas'a karşı "savaşma hakkı"nı desteklediğini ifade etti.

Biden konuşmasında ayrıca Netanyahu'nun "alınan eylemler sonucunda kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini" de belirtti.

ABD Başkanı, Gazze'deki ölü sayısıyla ilgili, “Bu, İsrail'in savunduğu görüşe aykırı. Ve bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Biden, İsrail'in 1,3 milyondan fazla Filistinlinin barındığı Gazze kenti Refah'a kara operasyonu düzenlemesinin kendisi için "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i savaşta yalnız bırakmayacağını da söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 31 bini aştı.

ETİKETLER
Joe Biden ABD Netanyahu İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı: Uçak rotasından saptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:26
Buckingham Sarayı'nın kapısına çarptı: Gözaltına alındı
07:27
110 yıllık tarihi tablo parçalandı
07:08
Güney Kore'de tekne alabora oldu: 4 kişi öldü, 5 kişi kayıp
06:54
Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı: Uçak rotasından saptı
06:29
Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak
06:35
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Görev başında ilk sahur...
Görev başında ilk sahur...
FOTO FOKUS
İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ