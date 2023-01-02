Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pele'ye veda için Santos kentindeki stadyumda tören düzenleniyor.

Brezilyalı futbolcu Pele için cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/7nH92LorOy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 2, 2023

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Futbolcunun hayranları stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Pele'nin naaşı ona veda etmek isteyen yakınları ve hayranları için 24 saat stadyumda kalacak.

[Fotoğraf: AP]

82 yaşında ölen futbolcu, dünyanın en iyileri arasında anılıyor.

Asıl ismi, Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 3 kez dünya şampiyonluğu yaşadı.

20'nci yüzyıla damga vuran isimlerden biri oldu; 2000 yılında Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.