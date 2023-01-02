Fransız basınındaki haberlere göre, Yarın İçin Doktorlar Topluluğundan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022'de iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bırakan pratisyen hekimlerin grevinin 8 Ocak'a kadar süreceği bilgisi verildi.

Açıklamada, hükümetin pratisyen hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmeye tenezzül etmediği vurgulandı.

Geçen hafta başlayan pratisyen hekimlerin grevinin bugün sona ermesi bekleniyordu.

Pratisyen hekimler, taleplerini dile getirmek için 5 Ocak'ta Paris'te gösteri düzenleyecek.