Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da pratisyen hekimler greve devam etme kararı aldı
[Fotograf: AA]
Fransa'da pratisyen hekimler, iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle grevi sürdürme kararı aldı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Yarın İçin Doktorlar Topluluğundan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022'de iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bırakan pratisyen hekimlerin grevinin 8 Ocak'a kadar süreceği bilgisi verildi.
Açıklamada, hükümetin pratisyen hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmeye tenezzül etmediği vurgulandı.
Geçen hafta başlayan pratisyen hekimlerin grevinin bugün sona ermesi bekleniyordu.
Pratisyen hekimler, taleplerini dile getirmek için 5 Ocak'ta Paris'te gösteri düzenleyecek.
Etiketler: Fransa
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