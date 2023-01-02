Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bazı evlere baskın düzenledi.
Baskınlarda Beytullahim'den 6, Ramallah ve Nablus'tan 4'er, Selfit ve El-Halil kentlerinden 2'şer Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.
Etiketler: İsrail
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